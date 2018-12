Twitter CEO'su Dorsey'nin Myanmar paylaşımı tepki topladı

NEW YORK

Sosyal medya devlerinden Twitter'in CEO'su Jack Dorsey, Myanmar paylaşımları nedeniyle Arakan krizine kayıtsız kalmakla eleştirildi.

Dorsey'nin Twitter hesabından yaptığı ''Myanmar kesinlikle güzel bir ülke. İnsanları neşe dolu ve yemekler harika. Yangon, Mandalay ve Bagan şehirlerini ziyaret ettim. Ülkenin dört bir yanındaki birçok manastırı ziyaret ettik ve meditasyon yaptık.'' paylaşımı büyük tepki topladı.

Sosyal medya kullanıcıları, Dorsey'nin paylaşımına yine Twitter üzerinden cevap vererek onu Myanmar ordusunun şiddetinden kaçan yüzbinlerce Arakanlı mültecinin durumuna duyarsız kalmakla suçladı.

Myanmar is an absolutely beautiful country. The people are full of joy and the food is amazing. I visited the cities of Yangon, Mandalay, and Bagan. We visited and meditated at many monasteries around the country. pic.twitter.com/wMp3cmkfwi