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Dünya

Tutuklu Saakaşvili hastaneden hapishaneye nakledildi

Gürcistan'ın Gori Askeri Hastanesi'nde 49 gündür tedavi gören tutuklu eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin, yeniden Rustavi kentindeki 12. hapishaneye nakledildiği bildirildi.

Davit Kachkachishvili   | 30.12.2021
Tutuklu Saakaşvili hastaneden hapishaneye nakledildi

T bilisi

Gürcistan'ın Gori Askeri Hastanesi'nde 49 gündür tedavi gören tutuklu eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin, yeniden Rustavi kentindeki 12. hapishaneye nakledildiği bildirildi.

Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, tutuklu Saakaşvili'nin tedavi gördüğü Gori'deki hastaneden Rustavi'deki hapishaneye götürüldüğü belirtildi.

Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınan, yaklaşık 50 gün sürdürdüğü açlık grevinden sonra tedavi için Gori kentindeki askeri hastaneye sevk edilen ve bugün Rustavi'ye getirilen Saakaşvili'yi avukatları ziyaret etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı 12. hapishaneden çıkan avukatlardan Nika Gvaramia yaptığı açıklamada, Saakaşvili'nin tam iyileşmediğini iddia etti.

Saakaşvili'nin sağlık durumunun iyi olmadığını savunan Gvaramia, eski cumhurbaşkanının kendi başına yürüyemediğini belirtti.

Öte yandan ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketin Başkanı Nika Melia'nin, Saakaşvili'ye destek vermek amacıyla partinin merkez ofisinde geçen hafta başlattığı ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı toplu açlık grevi sürüyor.

Melia yaptığı açıklamada, Saakaşvili'nin sadece Rusya'nın talebiyle tutuklandığını savunarak eski cumhurbaşkanının hastaneden hapishaneye zorla götürüldüğünü iddia etti.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl aradan sonra 1 Ekim'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi darbettirdiği gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.

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