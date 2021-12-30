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Dünya

Putin’den Biden’a 'yapıcı iş birliği' mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkan Biden’a ülkeleri arasında yapıcı bir iş birliği kurulması çağrısında bulundu.

Ali Cura   | 30.12.2021
Putin’den Biden’a 'yapıcı iş birliği' mesajı

Moskova

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’a gönderdiği yeni yıl mesajında Rusya ve ABD’nin bölgesel ve uluslararası istikrar için özel sorumluluk taşıyan ülkeler olduğunu belirtti.

İki ülkenin insanlığın karşı karşıya olduğu birçok sınama ve tehdit karşısında çabaları birleştirerek yapıcı bir iş birliği kurabileceğini ve kurması gerektiğini vurgulayan Putin, “Cenevre’de haziranda yaptığımız zirvede varılan anlaşmalarımızın ve müteakip temasların geliştirilmesinde ileriye gidebileceğimize, karşılıklı saygı temelinde ve birbirilerimizin ulusal çıkarlarının dikkate alınmasına dayalı etkili bir Rus-Amerikan diyaloğu kurabileceğimize eminim.” ifadelerini kullandı.

Güvenlik garantileri görüşmesi 10 Ocak’ta Cenevre’de

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da düzenlediği haftalık brifingde, Rusya ve ABD heyetlerinin güvenlik garantileri konusunda 10 Ocak’ta İsviçre’nin Cenevre şehrinde görüşme planlandığını bildirdi.

Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD heyetine ise ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın başkanlık edeceğini aktaran Zaharova, belirlenen tarihin alternatifi olmadığını kaydetti.

Gündemde Rusya’dan ABD’ye verilen güvenlik garantileri konusundaki iki taslağın müzakeresinin söz konusu olduğunu dile getiren Zaharova, “Görüşmeler sırasında, ABD tarafından Rusya’nın güvenliğine yönelik, yani NATO'nun doğuya ilerlememesi ve Rusya'yı tehdit eden silah sistemlerinin sınırlarımızda konuşlandırılmaması için sağlam yasal güvencelerin sağlanmasını isteyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Zaharova, Rusya’nın güvenlik garantileri teklifleri konusunda AB ve NATO’da ortak bir görüş olmadığını ifade etti.



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