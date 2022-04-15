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Dünya

Türkmenistan'ın eski Devlet Başkanı Berdimuhamedov, TDT Aksakallar Konseyi üyesi oldu

Türkmenistan'ın eski Devlet Başkanı ve Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyine "Türkmenistan Aksakalı" olarak üye oldu.

Merdan Velhanov   | 15.04.2022
Türkmenistan'ın eski Devlet Başkanı Berdimuhamedov, TDT Aksakallar Konseyi üyesi oldu

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TDT Sekretaryasınca yapılan açıklamada, "Sekreterya, Gurbanguli Berdimuhamedov'un, TDT Aksakallar Konseyi üyeliğinden onur duymakta olup, Ekselanslarının bilgeliği, tecrübesi ve bilgi birikimi ile Aksakallar Konseyinin potansiyelini daha da zenginleştireceğine ve teşkilatın görünürlüğünün artırılması konusunda önemli rol oynayacağına inanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Berdimuhamedov'un TDT'nin daimi istişare organı olan Aksakallar Konseyine katılımının, Türkmenistan'ın Türk dünyasında siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda çok yönlü iş birliğinin derinleştirilmesine sağladığı katkıya yeni bir ivme kazandıracağına işaret edildi.

Türkmenistan, 2021'de İstanbul’da yapılan "8. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi"nde "gözlemci üye" olmuştu.

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