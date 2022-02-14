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Dünya

Türkmenistan'da Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un oğlu devlet başkanlığına aday gösterildi

Türkmenistan'da Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un oğlu ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Berdimuhamedov, 12 Mart'ta düzenlenecek seçimlerde devlet başkanlığına aday oldu.

Merdan Velhanov   | 14.02.2022
Türkmenistan'da Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un oğlu devlet başkanlığına aday gösterildi Fotoğraf: Erbil Başay/AA

Aşkabat

İktidardaki Türkmenistan Demokrat Partisinin 9'uncu olağanüstü kongresinde parti üyeleri, Serdar Berdimuhamedov'u devlet başkanlığına aday gösterdi.

Kongre üyelerine teşekkür eden Serdar Berdimuhamedov, "Devlet başkanı seçilirsem ülkemizi, atalarımızın mirasına ve ilkelerine dayanarak tüm yeteneklerimden ödün vermeden ülkemizin insanları için çalışacağıma sizi temin ederim. Benim ana hedefim devletimizi kalkındırmak ve halkımızın müreffeh bir hayat sürmesidir." dedi.

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