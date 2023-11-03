Dolar
28.40
Euro
30.26
Altın
1,988.33
ETH/USDT
1,788.00
BTC/USDT
34,259.00
BIST 100
7,635.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güvenlik güçlerinin tüm engellemelerine rağmen Müslümanlar Cuma namazı için Mescid'i Aksa'da Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saraybosna’da Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Marinko Çavara, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Kemal Ademovic ile görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov: Hazar ötesi ulaşım koridorları gerekiyor

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov, "Şu anda Kırgızistan-Özbekistan-Türkmenistan güzergahı boyunca Hazar Denizi'ne, oradan Azerbaycan ve Türkiye'ye kadar uzanacak bir ulaşım koridoru oluşturulması yönünde çalışmalar yapılıyor." dedi.

Merdan Velhanov  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov: Hazar ötesi ulaşım koridorları gerekiyor Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in (sol 4) ev sahipliğinde 'Türk Devri' temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi. Burada çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağ 4), Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 3) ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sol 3) ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov (sağ 2) ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban (sağda) yer aldı. (Fotoğraf: Murat Kula)

Astana

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Kırgızistan-Özbekistan-Türkmenistan güzergahı boyunca Hazar Denizi'ne, oradan da Azerbaycan ve Türkiye'ye kadar uzanacak ulaşım koridoru oluşturulması yönünde çalışmalar yapıldığını belirterek, "Transit trafiği harekete geçirmek için Türkmenistan'ın lojistik ve ulaşım sisteminin olanaklarını kullanmayı öneriyorum." dedi.

Berdimuhamedov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen TDT Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu.

Toplantının ülkeler arasında siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin geliştirilmesine ve bu amaçla yeni görevlerin belirlenmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Berdimuhamedov, “Ülkelerimiz, hem ikili hem de çok yönlü formatlarda birbirlerine destek vermekte, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesinde etkili eylemler gerçekleştirmektedir." dedi.

Berdimuhamedov, dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli stratejik ve siyasi durumların ortaya çıktığını ve bu durumun huzur ve güvenlik sistemini olumsuz etkilediğini anlattı.

İnsanlık tarihinde savaşların bitmediğini ve atılan kurşunların çocuk ve asker ayırt etmediğini dile getiren Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi çağrısını destekleyerek, “Bu nedenle Türkmenistan, muhterem kardeşimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği konuya insani destek vermeye hazırdır.” dedi.

Berdimuhamedov, uluslararası kuruluşlar çerçevesinde karşılıklı eylemlerin sistematik temelde yürütülmesi amacıyla Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin 2024-2025 yılları için işbirliği programının kabul edilmesini önerdi.

Ulaştırma ve lojistiğin ülkeler arasında önemli olduğuna dikkati çeken Berdimuhamedov, şu ifadeleri kullandı:

"2017 yılında Aşkabat'ta imzalanan anlaşmaya göre Afganistan-Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye güzergahı boyunca ulaşım koridorları oluşturuldu. Mart 2019'da Türkmenistan'ın girişimiyle Hazar Denizi ve Karadeniz ulaşım koridorlarının kurulmasına ilişkin çok taraflı belgeler imzalandı. Ayrıca şu anda Kırgızistan-Özbekistan-Türkmenistan güzergahı boyunca Hazar Denizi'ne, oradan da Azerbaycan ve Türkiye'ye kadar uzanacak bir ulaşım koridoru oluşturulması yönünde çalışmalar yapılıyor. Bu trafik koridorları, Hazar ötesi koridorların gerekliliğini ve etkinliğini açıkça ortaya koymaktadır. Transit trafiği harekete geçirmek için Türkmenistan'ın lojistik ve ulaşım sisteminin olanaklarını kullanmayı öneriyorum."

- "Kardeş ülkelerimizle gerekli tüm sorunları çözeceğimize inancımız tamdır"

Berdimuhamedov, Türkmen doğal gazının ve elektriğinin komşu ve bölge ülkelere ihraç edilmesi için de çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Türkmenistan, halihazırda doğal gazını komşu ve kardeş ülkeler Özbekistan ve Azerbaycan'a ihraç etmektedir. Aynı zamanda Türkmen doğal gazını Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan'a, Türkiye'ye ve dünya pazarlarına ihraç etme imkanlarımız var. Bu konuda yakın gelecekte kardeş ülkelerimizle gerekli tüm sorunları çözeceğimize inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin komşu Özbekistan ve Kırgızistan’a elektrik sattığını söyleyen Berdimuhamedov, “Yakın gelecekte Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan ve Türkiye'ye elektrik gönderebiliriz. Bu arada Hazar Denizi'nin Türkmen kıyısında, Türkmenbaşı kenti yakınlarında 1574 megavat kapasiteli yeni ve modern bir elektrik santralinin temeli bugün itibarıyla atıldı. Türk Devletleri Teşkilatına katılan ülkeler tarafından enerji sektöründe işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir yol haritası hazırlanmasını uygun görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Berdimuhamedov, Türk devletleri arasındaki çok yönlü işbirliğinin, kültürel ve insani ilişkilerde önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay'ın bozma kararının ardından "25 Aralık kumpas" davası yeniden görülüyor
Danıştay, göreve iade kararı verilen cumhuriyet savcısına ilişkin açıklama yaptı
Adalet Bakanı Tunç: Arabulucuya intikal eden kira uyuşmazlıklarından 10 bin 46'sı anlaşmayla sonuçlandı
Marmara'nın batısı için kuvvetli yağış uyarısı
AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı

Benzer haberler

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov: Hazar ötesi ulaşım koridorları gerekiyor

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov: Hazar ötesi ulaşım koridorları gerekiyor

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet