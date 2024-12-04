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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aşkabat'ta düzenlenen 11. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katıldı.

Serhat Tutak  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Ticaret Bakanı Bolat, Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katıldı

Ankara

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fuar kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek, karşılıklı yatırımları artırmak ve 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Bolat, "Bu kapsamda farklı sektörlerden firmalarımızın katılımıyla Aşkabat'ta düzenlediğimiz fuarın, gıda, tekstil, otomotiv, inşaat malzemeleri başta olmak üzere işbirliği alanlarımızın çeşitlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bolat, bakanlık olarak sürdürülebilir ihracat artışı vizyonu doğrultusunda, Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlamak için ihracatçılarla el ele çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Fuar kapsamında, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Ataguliyev ile görüştüklerini de anlatan Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmede 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefimize ulaşma noktasında atılacak adımları, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın güncellenmesi sürecini, firmalarımızın sürdürdüğü müteahhitlik projelerini ve gelecekteki olası işbirliği alanlarını değerlendirdik. Çok sayıda ihracatçı şirketimizin de yer aldığı fuarda da vurguladığımız üzere Türkiye olarak dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile ortaklığımızı güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye kararlıyız."

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