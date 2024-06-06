Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,359.16
ETH/USDT
3,839.90
BTC/USDT
71,092.00
BIST 100
10,313.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde Türk kahvaltısı tanıtıldı

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde Dünya Kahvaltı Günü kapsamında, Türk kahvaltısı tanıtıldı.

Şeyma Uzundere  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde Türk kahvaltısı tanıtıldı

Ankara

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, Polonyalı kültür, turizm ve gastronomi gazetecileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve diplomatik misyon şeflerinin katıldığı etkinlikte, Türk kahvaltı kültürünün tanıtımını yaptı.

Büyükelçi Rauf Alp Denktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyanın en meşhur mutfaklarından birine sahip olan Türkiye’de, kahvaltının beslenme geleneğinin "en önemli" öğünü görüldüğünü belirtti.

Büyükelçi Denktaş, etkinlik kapsamında ulusal basına verdiği röportajlarda da sağlıklı beslenmeyi temel alan Türk kahvaltısının en önemli özelliğinin akraba, dost ve komşularla paylaşma ve bir araya gelme vesilesi olarak görülmesi olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Eczacıları Birliğinden eczanelerde şiddete karşı "tedbir" çağrısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı yapıldı
Gazze sonrası uluslararası hukukun geleceği 3-4 Ağustos'ta Boğaziçi Üniversitesinde tartışılacak
Tavuklarını ayılardan koruyabilmek için yerden 25 metre yükseklikte kümes yaptı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Benzer haberler

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde Türk kahvaltısı tanıtıldı

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde Türk kahvaltısı tanıtıldı

AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı, Brüksel'de basın mensuplarına Türk kahvaltısını tanıttı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet