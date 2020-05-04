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Dünya, Koronavirüs

Türkiye'nin tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştı

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs ile mücadele için gönderdiği ikinci grup tıbbi yardım malzemelerinin Somali'ye ulaştırıldığı bildirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 04.05.2020
Türkiye'nin tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştırıldı.

Dün gece havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak Mogadişu'ya indi.

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