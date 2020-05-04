Türkiye'nin tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştı
Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs ile mücadele için gönderdiği ikinci grup tıbbi yardım malzemelerinin Somali'ye ulaştırıldığı bildirildi.
Ankara
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştırıldı.
Dün gece havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak Mogadişu'ya indi.
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Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemelerini Somali’ye ulaştırdık. Dün gece havalanan TSK’ya ait uçağımız Mogadişu’ya indi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ubJ7QfTgsP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2020