Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Erbil'de IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Erbil kentindeki temasları kapsamında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.
Erbil
Büyükelçi Güney'in Barzani ile görüşmesinde, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi de hazır bulundu.
Güney, Erbil ziyareti kapsamında, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ve IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile de görüşmüştü.
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