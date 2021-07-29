ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,5 büyüdü
ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,5 büyüyerek beklentilerin gerisinde kaldı.
Washington DC
ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 6,5 arttı.
Yılın ilk çeyreğinde kaydettiği büyümenin ardından ikinci çeyrekte beklentilerin altında büyüme gösteren ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyeye dönmeyi başaran ABD ekonomisinin bu dönemde yüzde 8,5 büyümesi öngörülüyordu.
Ülke ekonomisinin ilk çeyreğe ait büyüme verisi ise yüzde 6,4'ten 6,3'e revize edildi.
ABD Ekonomisi, Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemlerinin sonucu 2020'de yüzde 3,4 daralmıştı.
Devam eden ekonomik toparlanma, işletmelerin yeniden açılması ve Kovid-19 salgınının etkilerine karşı süren hükümet destekleri, ikinci çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu.
Bu dönemde ABD ekonomisindeki büyümede, kişisel tüketim harcamaları, sabit yatırımlar, ihracat ve eyalet ile yerel yönetim harcamalarındaki artışın özel stok yatırımları ve federal harcamalardaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu.
Ülkede kişisel tüketim harcamaları ikinci çeyrekte yüzde 11,8'lik artış gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 6,4 arttı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 6,1'lik artış kaydetti.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düşüş gösterdi
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 24 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 24 bin kişi azalarak 400 bine düştü.
Bu dönemde beklenenden az düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının 380 bin civarında gerçekleşmesi öngörülüyordu.
İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 419 binden 424 bine revize edildi.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 8 bin artarak 394 bin 500 oldu.
Süregelen işsizlik başvuruları ise 17 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 7 bin artışla 3 milyon 269 bin olarak kaydedildi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl mart ayının sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.
İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.
Analistler, birçok işletmenin yeni personel arayışına rağmen işsizlik maaşı başvurularının salgın öncesi ortalamanın iki katından fazla olduğunu, birçok eyalette işsizlik yardımlarının eylül ayında sona ermesi ve okulların yeniden açılmasıyla işsizlik maaşı başvurularının gelecek haftalarda düşmesinin muhtemel olduğunu belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.