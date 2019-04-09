Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.39
Dolar
5.67
BIST 100
98,503.71
Altın
1,299.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye'den Yemen'in teknik ve mesleki eğitimine destek

Yemen'de 4 teknik ve mesleki okulun restore edilmesi ve donatımının Türkiye tarafından yapılacağı bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 09.04.2019
Türkiye'den Yemen'in teknik ve mesleki eğitimine destek

Marib

Yemen haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Teknik Eğitim Bakanı Abdurrezzak el-Eşvel, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Faruk Bozgöz, ile ülkenin teknik eğitim sorunlarını görüştü. 

Eşvel'in, Bozgöz'e ülkenin içinde bulunduğu mesleki eğitim şartları ve yaşanan zorluklara ilişkin bilgi verdiği belirtildi.

Görüşmede iki tarafın, ülkede 4 teknik ve mesleki okulun restore edilmesi ve donatılmasının Türkiye tarafından yapılacağı konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Büyükelçi Bozgöz'ün görüşmede, Türkiye'nin Yemen'deki teknik ve mesleki eğitim konusuna büyük önem verdiğini vurguladığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor
Suud medyasının kronikleşen Türk düşmanlığı
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor

Benzer haberler

'CHP'ye Osmanlı tokadını sandıkta atalım'

'CHP'ye Osmanlı tokadını sandıkta atalım'

AİHM'e gönderilen isimler uygun bulundu

TOKİ'den Trabzon'a 2 millet bahçesi

Milli tekvandoculardan 4 madalya

Milli tekvandoculardan 4 madalya
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Soylu seçim güvenliği tedbirlerini Bakanlıktan takip ediyor

Soylu seçim güvenliği tedbirlerini Bakanlıktan takip ediyor