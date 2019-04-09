Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.39
Dolar
5.67
BIST 100
98,503.71
Altın
1,299.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den Libya'da çatışmalara son verme ve diyalog çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Libya'da askeri operasyonlara derhal son verilmesi ve diyalog çağrısında bulundu.

Betül Yürük   | 09.04.2019
BM'den Libya'da çatışmalara son verme ve diyalog çağrısı

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da Trablus ve çevresinde artan çatışmaları ve Mitiga Havalimanı'na yönelik hava saldırısını şiddetle kınayarak, askeri operasyonlara derhal son verilmesi ve diyalog çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Libya'daki krize askeri çözüm bulunamayacağını vurguladı.

Trablus ve çevresinde artan çatışmaları ve Mitiga Havalimanına yönelik hava saldırısını şiddetle kınayan Guterres, askeri operasyonlara derhal son verilmesi ve taraflara diyalog çağrısı yaptı.

Sivillerin güvenliğinin sağlanması

Guterres, ayrıca tüm taraflara uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda sivillerin güvenliğinin sağlanması sorumluluğunu hatırlattı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de çatışmalarda kullanılan ağır silahların yerleşim birimlerini etkilediğine ve çok sayıda sivilin bu bölgelerden çıkamadığına dikkati çekerek, sivillerin ve yaralıların tahliyesi için acil insani ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında Trablus ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hafter güçlerine ait savaş uçakları, dün başkent Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havalimanı Mitiga'ya ilk kez hava saldırısı düzenlemişti.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, havalimanına düzenlenen saldırıyı "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmişti.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor
Suud medyasının kronikleşen Türk düşmanlığı
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor

Benzer haberler

Libya'da 5 yıl aradan sonra yerel seçimler

Libya'da 5 yıl aradan sonra yerel seçimler

Almanya BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devraldı

'113 milyondan fazla insan açlıkla boğuşuyor'

BM Genel Kurulunda, Türkiye'nin önderliğinde sunulan Yeni Zelanda kararına tam destek

BM Genel Kurulunda, Türkiye'nin önderliğinde sunulan Yeni Zelanda kararına tam destek

Libya'da seferberlik ilan edildi

Libya'da seferberlik ilan edildi
BM Genel Sekreteri Libya'daki askeri hareketlilikten endişeli

BM Genel Sekreteri Libya'daki askeri hareketlilikten endişeli