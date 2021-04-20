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Dünya, Koronavirüs

Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 40 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Muhammet İkbal Arslan   | 20.04.2021
Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 40 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı. Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, saat 01.30'da Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. ( Ali Ruhluel - Anadolu Ajansı )

Bugün gelen aşılarla Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 140 bine ulaştı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgınında mücadelemizi siz halkımız ve Türkiye'nin desteği ile etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bu gece Anavatan Türkiye'den 40 bin SINOVAC aşı daha yurdumuza gelecektir. Anavatan Türkiye'mize yürekten teşekkür ediyoruz. Lütfen kurallara ve kısıtlamalara uyalım." ifadelerini kullanmıştı.

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