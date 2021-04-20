Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi
Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 40 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.
Lefkoşa
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Bugün gelen aşılarla Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 140 bine ulaştı.
KKTC Başbakanı Ersan Saner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgınında mücadelemizi siz halkımız ve Türkiye'nin desteği ile etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bu gece Anavatan Türkiye'den 40 bin SINOVAC aşı daha yurdumuza gelecektir. Anavatan Türkiye'mize yürekten teşekkür ediyoruz. Lütfen kurallara ve kısıtlamalara uyalım." ifadelerini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.