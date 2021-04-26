Türkiye'den Hindistan'a Kovid-19 salgını nedeniyle yardım teklifi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Hindistan'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hint mevkidaşı Jaishankar ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Çavuşoğlu, mevkidaşına Kovid-19 salgınında vaka sayılarının tepe noktasına ulaştığı Hindistan'a "geçmiş olsun" dileklerini ileterek Türkiye'nin Hindistan'a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.