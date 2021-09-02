Türkiye ve Azerbaycan ordusu ikili SAT eğitimleri gerçekleştiriyor
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan ordusunun ikili SAT eğitimleri gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Azerbaycan ordusuna mensup SAT timlerinin katılımıyla ikili SAT eğitimleri gerçekleştiriliyor. Azerbaycan'da devam eden eğitimler kapsamında, tabanca ve piyade tüfeği atış eğitimleri, meskun mahallerde muharebe ve yakın muharebe eğitimleri icra edildi." ifadelerine yer verildi.
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1⃣ Türkiye ve Azerbaycan Ordusuna mensup SAT Timlerinin katılımıyla ikili SAT eğitimleri gerçekleştiriliyor. Azerbaycan’da devam eden eğitimler kapsamında; tabanca ve piyade tüfeği atış eğitimleri, meskûn mahallerde muharebe ve yakın muharebe eğitimleri icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DVhcLuzPWf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2021