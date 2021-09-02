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Dünya

Türkiye ve Azerbaycan ordusu ikili SAT eğitimleri gerçekleştiriyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan ordusunun ikili SAT eğitimleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 02.09.2021
Türkiye ve Azerbaycan ordusu ikili SAT eğitimleri gerçekleştiriyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Azerbaycan ordusuna mensup SAT timlerinin katılımıyla ikili SAT eğitimleri gerçekleştiriliyor. Azerbaycan'da devam eden eğitimler kapsamında, tabanca ve piyade tüfeği atış eğitimleri, meskun mahallerde muharebe ve yakın muharebe eğitimleri icra edildi." ifadelerine yer verildi.

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