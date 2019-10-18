Euro
6.45
Dolar
5.78
BIST 100
98,415.34
Altın
1,490.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "(Suriye'nin kuzeydoğusu) Bölgede, düzensiz kuvvetler var. Tam olarak bunların ne olduğunu bilmiyorum, ama dün Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz." dedi.

Dildar Baykan   | 18.10.2019
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ve ABD arasında "Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma" konusunda "Dün Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz." açıklamasında bulundu.

Pompeo, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den, Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçerken uçakta Politico muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda dün varılan anlaşmaya yönelik bazı eleştirilere yanıt veren Pompeo,"(Suriye'nin kuzeydoğusu) Bölgede, düzensiz kuvvetler var. Tam olarak bunların ne olduğunu bilmiyorum, ama dün Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz. Ayrıca SDG'nin bulunduğu iki bölgedeki (YPG/PKK unsurları) kuvvetlerin ayrılmaya başladığına dair duyumlarımız var. Bu nedenlere ateşkesin temel elementleri yerine getiriliyor diyebiliriz." diye konuştu.

Pompeo, söz konusu anlaşmanın başarılı olmasını umduklarını vurgulayarak, "Bu anlaşmanın daha hızlı, daha net ve daha kolay yoldan yapılmasını istersiniz. Ancak çalışmamız lazım. Bu anlaşmanın uygulanması, izlenmesi ve şartların gerçekten yerine getirildiğinden emin olmamız lazım." yorumunu yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Suud medyası PKK yayın organı gibi

Benzer haberler

'Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz'

'Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz'

Macron'dan 'yabancı terörist' açıklaması

MSB: Geri çekilme yakından takip edilmektedir

İtalya, Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatı olumlu buluyor

İtalya, Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatı olumlu buluyor
Terör örgütü YPG/PKK'nın insan hakları ihlalleri dosyası kabarık

Terör örgütü YPG/PKK'nın insan hakları ihlalleri dosyası kabarık
Almanya ile Türkiye 'enerjide' buluşacak

Almanya ile Türkiye 'enerjide' buluşacak