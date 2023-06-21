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Dünya

Türkiye ve Azerbaycan askeri helikopterlerle ortak tatbikat başlattı

Azerbaycan'da, Türk ve Azerbaycan hava kuvvetlerine ait helikopterlerle ortak tatbikat başlatıldı.

Ruslan Rehimov  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Türkiye ve Azerbaycan askeri helikopterlerle ortak tatbikat başlattı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Alpan 2023" ismi verilen tatbikatta havalanan helikopterler temsili düşmanın hava savunma, komuta ve toplanma mıntıkalarını uzak ve yakın mesafeden ateş açarak imha etti.

Bakanlık, personelin teorik ve pratik becerilerini geliştirmenin yanı sıra birimlerin etkileşimini sağlamayı ve muharebe kabiliyetini arttırmayı amaçlayan tatbikatın görüntülerini de paylaştı.

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