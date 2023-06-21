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Dünya

Paris'te gaz kaçağı kaynaklı patlamada 37 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde gaz kaçağı nedeniyle yaşanan patlamada 24 kişi yaralandı.

Esra Taşkın  | 21.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Paris'te gaz kaçağı kaynaklı patlamada 37 kişi yaralandı

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde bir binada meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 37'ye çıktı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin patlamanın gerçekleştiği Paris'in 5. bölgesinde basına yaptığı açıklamada, 4'ü ağır toplam 37 kişinin yaralandığını, ağır yaralıların hayati tehlikesi olduğunu belirtti.

Emin olmamakla birlikte 2 kişinin kayıp olduğunu dile getiren Darmanin, "Bu gece naaş veya hayatta olan kişiler bulmamız mümkün" diye konuştu. 

Darmanin, patlamadan önce herhangi bir uyarı yapılmadığını ve patlamanın neyden kaynaklandığını bilmediklerini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'da yaptığı açıklamada, düşüncelerinin yaralılar ve kayıplarla birlikte olduğunu kaydetti.

Paris'in 5. bölgesi Belediye Başkanı Florence Berthout, Fransız BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, patlamanın gerçekleştiği mahallede gazın tamamen kesildiğini ifade etti. 

Paris Savcılığı patlamanın nedeninin henüz net olarak bilinmediğini belirtti.

Olay yerinde 270 itfaiyeci ve 9 doktor bulunuyor.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, patlamanın Saint-Jacques Sokağı'nda moda okulu bulunan bir binada meydana geldiğini kaydetti.

Nunez, patlama nedeniyle yangın çıktığını, itfaiyecilerin yangına müdahale ederek alevlerin ek 2 binaya sıçramasını engellediğini belirtti.


Bu binaların patlamadan etkilendiği için tahliye edildiğini dile getiren Nunez, yakınlardaki birçok evin camının kırıldığını aktardı.

Laurent Nunez, enkaz altında aramaların sürdüğünü, yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau da yaptığı açıklamada, ellerindeki ilk bilgilere göre, patlamanın binanın içinde meydana geldiğini belirtti.

Beccuau, olayla ilgili "kasıtsız yaralama" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını belirtti.


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