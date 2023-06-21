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Dünya

AB, ABD ve NATO'dan iklim değişikliğinin güvenlik üzerindeki etkileriyle ortak mücadele adımı

Avrupa Birliği (AB), ABD ve NATO, iklim değişikliğinin küresel güvelik üzerindeki etkileriyle ortak mücadele için çabaları hızlandırma kararı aldı.

Selen Temizer  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
AB, ABD ve NATO'dan iklim değişikliğinin güvenlik üzerindeki etkileriyle ortak mücadele adımı

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, iklim değişikliğinin barış ve güvenlik üzerindeki etkilerini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

ABD merkezli German Marshall Fund tarafından Brüksel'de düzenlenen etkinliğe de katılan AB, ABD ve NATO temsilcileri, ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre taraflar, iklim değişikliğinin dünya için varoluşsal bir tehdit olduğunu, ayrıca güvenlik ve savunma için "acil, doğrudan ve büyüyen" olumsuz etkileri bulunduğunu kaydetti.

Bu amaçla NATO ve AB, iklim değişikliğinin güvenlik üzerindeki etkilerini ele almak için işbirliğini güçlendirmeye devam etme, söz konusu etkileri ve güvenlik konusunda yoğunlaştırılmış bir diyalog için olasılıkları araştırma kararı aldı.

Taraflar, gelecek ay Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesinde iklim değişikliği ve çevresel bozulmanın güvenlik yönleri, enerji verimliliği, askeri faaliyetlerden ve tesislerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını ölçme ve azaltma gibi operasyonel bilgiler üzerinde işbirliği fırsatlarını belirleme konusunda anlaştı.

AB, ABD ve NATO bu konularda üst düzey toplantılara devam etmeye karar verdi.


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