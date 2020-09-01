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Dünya

Türkiye, Sudan'daki barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan Geçiş Hükümeti ile silahlı gruplar arasında barış anlaşması imzalanmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Zuhal Demirci   | 01.09.2020
Türkiye, Sudan'daki barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu anlaşmaya ilişkin, "Sudan Geçiş Hükümeti ile silahlı gruplar arasında Güney Sudan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müzakereler neticesinde dün Juba'da parafe edilen anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada, Sudan’ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması yönünde önemli bir adım teşkil eden bu anlaşmanın, ülkede iç barış ve huzur ortamının ihdasına önemli katkı sağlayacağı kaydedilerek, "Türkiye, dost ve kardeş Sudan'da istikrarın tesisi yönündeki tüm çabaları desteklemeye devam edecektir." denildi.

Sudan hükümeti, dün ülkedeki çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan Devrimci Cephesi ile 17 yıllık çatışmaya son veren barış anlaşmasını imzalamıştı.

Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" isimli silahlı hareketleri bünyesinde barındıran ve yıllardır hükümete karşı mücadele eden Sudan Devrimci Cephesi, ülkede rejim değişikliği sonrasında devlete karşı savaşmayı bırakmıştı.

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