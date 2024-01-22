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Spor, Futbol

Türkiye, Ege Kupası'na İrlanda galibiyetiyle başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 22. kez düzenlenen Ege Kupası, ilk gün müsabakalarıyla başladı. Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı, İrlanda'yı 3-1 yendi.

Ali Korkmaz  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Türkiye, Ege Kupası'na İrlanda galibiyetiyle başladı Fotoğraf: Berkan Çetin - AA

İzmir

Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen, Türkiye'nin yanı sıra Çekya, İrlanda ve Yunanistan'ın mücadele ettiği organizasyonun ilk gününde 2 karşılaşma oynandı.

Türkiye, İrlanda karşısında ilk yarısı golsüz eşitlikle biten müsabakanın 49. dakikasında Ozan Demirbağ'ın golüyle 1-0 öne geçti. İrlanda, 52. dakikada Michael Noonan'ın golüyle 1-1 eşitliği sağladı. 65'inci dakikada Ozan'la bir gol daha bulan Türkiye, 85. dakikada Furkan Koçak'ın golüyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Günün diğer karşılaşmasında ise Yunanistan, Çekya'yı 1-0 yendi.

Organizasyon, 24 Ocak Çarşamba günü saat 12.30'daki İrlanda-Çekya ve saat 14.30'daki Yunanistan-Türkiye maçlarıyla devam edecek.

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