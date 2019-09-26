İslamofobiyle mücadele için televizyon kanalı kurulacak

Türkiye, Pakistan ve Malezya İslamofobiyle mücadele için televizyon kanalı kuracak
Pakistan Başbakanı Han, Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın İslamofobinin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek için İngilizce dilinde ortak bir televizyon kanalı kurma kararı aldığını duyurdu.
İslamabad
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Pakistan Başbakanı İmran Han, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu kapsamında bulundukları New York'ta üçlü bir toplantı yaptı.
President Erdogan, PM Mahatir and myself had a meeting today in which we decided our 3 countries would jointly start an English language channel dedicated to confronting the challenges posed by Islamophobia and setting the record straight on our great religion - Islam.— Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 25, 2019
Han, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mahathir ve ben bugün yaptığımız toplantıda üç ülke olarak ortaklaşa, İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve yüce dinimiz İslam hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık." paylaşımında bulundu.
"Müslümanlara özel bir medya hayata geçecek"
Kişilerin Müslümanlara karşı birleştiren yanlış algılamaların bu yolla düzeltileceğini belirten Han, "Dini değerlere hakaret meselesi doğru bir şekilde anlatılacak, insanları bilgilendirmek ve eğitmek için Müslümanların tarihini anlatan film ve diziler üretilecek ve Müslümanlara özel bir medya hayata geçecek." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.