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Dünya

Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları devam etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından düzenlenen "Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeğine katıldı.

Hakan Çopur   | 26.09.2019
Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları devam etti

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeğine katıldı.

Çavuşoğlu daha sonra da Romanya Dışişleri Bakanı Ramona Manescu ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, New York'taki temas ve görüşmelerine bugün de devam edecek.

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