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Dünya

Türkiye Nijerya'da yatılı okula düzenlenen saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da silahlı gruplarca bir yatılı okula düzenlenen ve 40'tan fazla öğretmen ile öğrencinin kaçırıldığı, bir öğrencinin de öldürüldüğü saldırıyı kınadı.

Behlül Çetinkaya   | 17.02.2021
Türkiye Nijerya'da yatılı okula düzenlenen saldırıyı kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nijerya'nın Nijer Eyaletine bağlı Kagara bölgesinde bulunan bir yatılı devlet lisesine bugün silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 40’tan fazla öğretmen ve öğrencinin kaçırıldığı, ayrıca olay sırasında bir öğrencinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Nijerya halkı ile hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleri iletilen açıklamada, "Masum öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz. Kayıp öğrencilerin ve öğretmenlerin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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