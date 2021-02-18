Euro
8.40
Dolar
6.95
BIST 100
1,554.64
Altın
1,784.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Pekcan, Ankara’da Türkiye-Azerbaycan İş Forumunda konuşuyor
logo
Dünya

Türkiye, Kırım'daki gözaltı uygulamalarını endişeyle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da dün Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve alınan gözaltı kararlarının endişeyle karşılandığını bildirdi.

Murat Özgür Güvendik   | 18.02.2021
Türkiye, Kırım'daki gözaltı uygulamalarını endişeyle karşıladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kırım'da dün sabah saatlerinde soydaş Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve alınan gözaltı kararlarını endişeyle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Kırım Yarımadası'nın asli unsurları olan Kırım Tatarlarına yönelik bu tür uygulamalara son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayan Türkiye, Kırım Tatarlarının yanında durmaya devam edecektir." mesajı paylaşıldı.

Kırım'da, dün Rus güvenlik güçlerinin (FSB) bir grup Kırım Tatar Türkü'nün evine baskın düzenleyerek 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de basın mensuplarına Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya'da son 24 saatte 534 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Bakan Koca 100 bin nüfusta Kovid-19 vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı
Salgında bir yılı geride bırakan İspanya'da yoksulluk arttı, gıda yardımı kuyrukları uzadı
Hong Kong Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi

Benzer haberler

Türkiye, Kırım'daki gözaltı uygulamalarını endişeyle karşıladı

Türkiye, Kırım'daki gözaltı uygulamalarını endişeyle karşıladı

Türkiye Nijerya'da yatılı okula düzenlenen saldırıyı kınadı

Ukrayna, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı: ABD Büyükelçisi çağırılarak 'en kuvvetli şekilde' tepkimiz dile getirildi

Dışişleri Bakanlığı: ABD Büyükelçisi çağırılarak 'en kuvvetli şekilde' tepkimiz dile getirildi
Dışişleri: 15 Türk denizci güvenli bir noktada bulunmakta

Dışişleri: 15 Türk denizci güvenli bir noktada bulunmakta
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Yunan-Rum ikilisini aklıselime davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Yunan-Rum ikilisini aklıselime davet ediyoruz