Euro
8.40
Dolar
6.95
BIST 100
1,556.53
Altın
1,783.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Pekcan, Ankara’da Türkiye-Azerbaycan İş Forumunda konuşuyor
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Dağlık Karabağ savaşı gazisi 10 Azerbaycanlı, tedavi için Türkiye'ye gönderildi

Dağlık Karabağ'daki savaşta yaralanan 10 Azerbaycanlı gazi, tedavi için Türkiye'ye sevk edildi.

Ruslan Rehimov   | 18.02.2021
Dağlık Karabağ savaşı gazisi 10 Azerbaycanlı, tedavi için Türkiye'ye gönderildi

Bakü

Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devleti tarafından kurulan "Yaşat Fonu"ndan yapılan açıklamada, Azerbaycanlı doktorların görüşleri dikkate alınarak, 10 gazinin ilgili muayene, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Türkiye'de devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Yaşat Fonu"nun bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu takdirde ağır yaralı gazilerin tedavi için yurt dışına gönderilmesini sağlayacağı kaydedildi.

"Yaşat Fonu" daha önce de 3 gaziyi tedavi için Türkiye'ye göndermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de basın mensuplarına Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya'da son 24 saatte 534 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Bakan Koca 100 bin nüfusta Kovid-19 vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı
Salgında bir yılı geride bırakan İspanya'da yoksulluk arttı, gıda yardımı kuyrukları uzadı
Hong Kong Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi

Benzer haberler

Dağlık Karabağ savaşı gazisi 10 Azerbaycanlı, tedavi için Türkiye'ye gönderildi

Dağlık Karabağ savaşı gazisi 10 Azerbaycanlı, tedavi için Türkiye'ye gönderildi

Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde kapsamlı imar çalışmaları başlatacak

Dağlık Karabağ'da ateşkesten bu yana Ermenistan güçlerinin döşediği mayınlar nedeniyle 14 Azerbaycanlı öldü

Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetini sürdürüyor

Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetini sürdürüyor