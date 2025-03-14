Dolar
36.53
Euro
39.74
Altın
2,984.87
ETH/USDT
1,926.80
BTC/USDT
84,339.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Spor

Türkiye, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 4 sporcuyla finalde

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 4 milli sporcu, finale kalma başarısı gösterdi.

Erkan Tiryaki  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Türkiye, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 4 sporcuyla finalde Fotoğraf: Sasa Dordevic/AA

Belgrad

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada yarı final müsabakaları tamamlandı.

Şampiyonaya 12 sıklette katılan Türkiye, 4 sporcusuyla 16 Mart Pazar günü finallerde yer alacak.

Organizasyonun en başarılı ülkelerinden biri durumunda olan ve takım halinde dünya şampiyonluğunu hedefleyen Türkiye adına finallerde 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Büşra Işıldar yer alacak.

Şampiyonada milli boksörlerden 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ve +81 kiloda Elif Güneri, bronz madalya aldı.

Final müsabakaları, 16 Mart Pazar günü saat 19.00'dan itibaren başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun'dan "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyasına ilişkin paylaşım
Ankara Valiliğinden soğuk hava ve zirai don uyarısı
İstanbullular güzel havayı fırsat bilerek yeşil alanlarda iftar yaptı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı
İstanbul'da en yüksek hava kirliliği değeri Göztepe'de ölçüldü

Benzer haberler

Türkiye, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 4 sporcuyla finalde

Türkiye, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 4 sporcuyla finalde

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet