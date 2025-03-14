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Dünya

Fransa'da 2024'te din ve etnik kökene dayalı ırkçı suçlar arttı

Fransa'da 2024'te, ırkçı, yabancı düşmanı ve din karşıtı toplam 16 bin suçtan 9 bin 400'ü yüksek ve orta seviyedeki suç kategorisine girerken, bu rakamın 2023'e göre yüzde 11 artış gösterdiği bildirildi.

Esra Taşkın  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Fransa'da 2024'te din ve etnik kökene dayalı ırkçı suçlar arttı

Paris

İçişleri Bakanlığı'na bağlı istatistik servisi SSMSI, yabancı düşmanı ve din karşıtı suçlara ilişkin 2024 raporunu yayımladı.

Raporda, Fransa'da 2024'te polis ve jandarma teşkilatının toplam 16 bin ırkçı, yabancı düşmanı ve din karşıtı suç kaydettiği, bunun da 2023'e göre yüzde 11 artış anlamına geldiği kaydedildi.

Bunlardan 9 bin 400'ünün yüksek ve orta seviyedeki suç kategorisine girdiği, 7 binin ise yalnızca para cezasına yol açan suçlardan oluştuğu aktarıldı.

Raporda, orta seviyedeki suç kategorisine giren ırkçı suçların yüzde 58'inin hakaret, provokasyon veya alenen aşağılama şeklinde gerçekleştiği ifade edildi.

Mağdurların çoğunun 25 ila 54 yaş arası erkek ve ismi belirtilmeyen bir Afrika ülkesi kökenli yabancılardan oluştuğuna dikkat çekilen raporda, başkent Paris'te ırkçı suç oranının ülkenin geri kalanına göre 3-4 kat daha yüksek olduğu kaydedildi.

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