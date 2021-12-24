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Dünya

Türkiye-Gürcistan ilişkileri 100. yılında

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Gürcistan, 9 Nisan 1991’de bağımsızlığını ilan etti. Türkiye, "bağımsızlığını ilan eden Gürcistan'ı tanıyan ilk ülke" oldu. Türkiye, Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Mustafa Deveci   | 24.12.2021
Türkiye-Gürcistan ilişkileri 100. yılında

Ankara

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkilerin 100. yılına girilirken, iki ülke arasındaki iş birliği başta ticaret olmak üzere birçok alanda giderek artıyor.

Türkiye’nin komşusu Gürcistan'la ilişkilerinin tarihi, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan Kurtuluş Savaşı dönemine kadar uzanıyor.

Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti ile ilişkileri iyileştirmek, Kafkasya’da yaşanan gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla 22 Ekim 1920'de Albay Kazım Dirik, Tiflis'e "Ankara hükümetinin Fevkalade Mümessilliğine" atandı.

Ardından 8 Şubat 1921'de Gürcistan’ın ilk Ankara Büyükelçisi Simon Mdivani, TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e güven mektubunu sundu.

Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, kuruluşunun üzerinden 3 yıl gibi kısa bir süre sonra Sovyetler Birliği'nce işgal edilmesiyle 1921’de yıkıldı.

Türkiye, "Gürcistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke" oldu

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Gürcistan, 9 Nisan 1991’de bağımsızlığını ilan etti.

Türkiye, 16 Aralık 1991’de Gürcistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke oldu.

Gürcistan’ın bağımsızlığını kazanmasında sonra Türkiye-Gürcistan ilişkileri sürekli gelişmeye başladı.

İki ülke arasında 21 Mayıs 1992'de diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair protokol, 30 Temmuz 1992'de de Dostluk, İşbirliği ve İyi Komşuluk Anlaşması imzalandı.

Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin gelişmesine paralel olarak iki ülke arasında bugüne kadar siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda çok sayıda anlaşma imzalandı.

Bu çerçevede 31 Mayıs 2011'de imzalanan ve 10 Aralık 2011'de yürürlüğe giren protokol uyarınca, iki ülke vatandaşlarının birbirlerinin ülkelerine pasaportsuz olarak sadece kimlik belgesiyle seyahat etmesinin önü açıldı.

Türkiye ile Gürcistan serbest ticaret anlaşması imzaladı

Ankara ile Tiflis arasında 1991’den bu yana artarak devam eden ilişki, iki ülke arasındaki ticaretin de gelişmesine katkı sağladı.

Türkiye ile Gürcistan arasında 21 Kasım 2007’de Tiflis’te imzalanan serbest ticaret anlaşması, 1 Kasım 2008'de yürürlüğe girdi.

Bugün itibarıyla Türkiye, Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Gürcistan İstatistik Milli Kurumunun verilerine göre, 1 milyar 597 milyon dolar ile Türkiye, geçen yıl da Gürcistan’ın en büyük ticari ortağı oldu.

Türk şirketleri de komşu Gürcistan’da yatırımlarına devam ediyor.

Enerji alanı başta olmak üzere Türk şirketlerinin Gürcistan'da yaklaşık 213 milyon dolar değerinde yatırımlarının bulunduğu belirtiliyor.

BTC Boru Hattı

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin gelişmesinde Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı’nın önemli katkısı oldu.

Resmi açılışı 13 Temmuz 2006’da yapılan BTC Boru Hattı, Hazar Denizi'nden çıkarılan petrolün Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlıyor.

British Petroleum (BP) Azerbaycan Ofisinden yapılan açıklamaya göre, BTC'nin faaliyete geçirildiği 2006'dan Nisan 2021’e kadar Ceyhan Limanı'na nakledilen ham petrol miktarı 482 milyon ton (3,62 milyar varil) oldu.

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