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Dünya

Gürcistan'da Azerbaycan'a destek gösterisi

Gürcistan'da, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Davit Kachkachishvili   | 10.10.2020
Gürcistan'da Azerbaycan'a destek gösterisi Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Marneuli kentinde toplanan göstericiler, Dağlık Karabağ'ın işgalini protesto ederek Azerbaycan ordusuna destek verdi. 

Gösteriye Azerbaycan kökenli vatandaşlar ile Gürcü siyaset uzmanları, akademisyenler ve tarihçiler de katıldı.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan bayrakları taşıyan göstericiler, "Karabağ Azerbaycan'ındır" şeklinde slogan attı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'ın işgali altında olduğu ve Azerbaycan'a verilmesi gerektiği vurgulandı.

Gürcü uzmanlar ise Dağlık Karabağ topraklarının ait olduğu Azerbaycan'ın bu savaşta son derece haklı olduğunu ve bu yüzden Azerbaycan'a somut destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yaklaşık 2 saat süren gösterinin ardından üç ülkenin bayraklarını taşıyan gençler, "Karabağ bizimdir bizim olacak" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları eşliğinde araçlarla şehir turu attı.







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