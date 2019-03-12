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Dünya

Türkiye doğum oranında AB ülkelerini geride bıraktı

Eurostat'ın 2017 doğum verilerine göre, Türkiye yüzde 2,07 doğum oranıyla 1,59 doğum oranı ortalamasına sahip AB ülkelerini geride bıraktı.

Şerife Çetin   | 12.03.2019
Türkiye doğum oranında AB ülkelerini geride bıraktı

Brüksel

Türkiye, 28 Avrupa Birliği (AB) üyesiyle karşılaştırıldığında en yüksek doğum oranına sahip ülke olarak öne çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2017 doğum verilerine göre, Türkiye yüzde 2,07 doğum oranıyla, 1,59 doğum oranına sahip AB ülkelerini geride bıraktı.

AB ülkeleri arasında en yüksek doğum oranı yüzde 1,9 ile Fransa'da gerçekleşirken, Fransa'yı İsveç (1,78), Danimarka (1,77), İrlanda (1,75) ve İngiltere (1,74) takip etti.

En düşük doğum oranına sahip AB ülkesi ise yüzde 1,26 ile Malta oldu. Malta'nın ardından düşük doğum oranına sahip ülkeler yüzde 1,31 oranıyla İspanya, yüzde 1,32 ile İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 1,35 ile de Yunanistan olarak sıralandı.

Türkiye'de 1 milyondan fazla bebek doğdu

Türkiye'de 2017'de 1 milyon 291 bin 55 bebek dünyaya gelirken, tüm AB ülkelerinde 5 milyon 74 bin 875 bebek doğdu.

Diğer yandan, AB ülkelerinde annelerin ilk bebek sahibi olma yaşı ortalama 29,1 oldu.





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