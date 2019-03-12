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Dünya

Hindistan'daki domuz gribi salgını 3 ayda 605 can aldı

Hindistan'da domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle yılbaşından 10 Mart'a kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 605'e yükseldi.

Zehra Ulucak   | 12.03.2019
Hindistan'daki domuz gribi salgını 3 ayda 605 can aldı

Ankara

Hindistan'da, yılbaşından bu yana domuz gribi nedeniyle 605 kişi hayatını kaybetti.

"Times of India"nın Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, ülke genelinde bu yıl 19 bin 380'den fazla domuz gribi vakası görüldü.

Veriler, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 10 Mart itibariyle 605'e yükseldiğini ortaya koydu.

Salgının en fazla görüldüğü iki eyaletten Racastan'da 4 bin 551 vaka ve 162 ölüm kaydedilirken, 3 bin 969 vakanın görüldüğü Gucerat'ta 118 kişi öldü.

Yeni Delhi ve çevresinde ise 3 bin 362 domuz gribi vakası görülürken, salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.




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