YPG/PKK'nın sivilleri ölüme terk ettiği Hol Kampı BM'nin gündeminde
Suriye'nin Haseke kentinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Hol Kampı'nda yaptığı zulüm, BM'nin gündemine taşındı.
Haseke/Ankara
Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de işgal ettiği Hol Kampı'nda zorla getirdiği sivilleri insanlık dışı şartlarda barındırıyor.
Haseke'nin doğusundaki Hol Kampı, son dönemde insan hakları ihlalleri nedeniyle Birleşmiş Milletler'in (BM) gündeminde.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Henrietta Fore, dünkü açıklamasında, kamptaki koşulların giderek kötüleştiğine dikkati çekmiş, "Bu yılın ocak ayından bu yana Bagoz'dan bu kampa ulaşmak için 300 kilometre yol yapan çocuklardan 60'ının yaşamını yitirdiği biliniyor." ifadesini kullanmıştı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, ay başındaki açıklamasında, kampta yüzde 90'ı 5 yaş altı çocuklar olmak üzere en az 84 sivilin yaşamını yitirdiğine dair raporlar olduğunu söylemişti.
AA muhabirinin Haseke'deki yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, YPG/PKK, Hol beldesindeki kampı, Nisan 2017'de kurdu.
YPG/PKK, Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ ile çatışmalarından kaçan sivilleri bu kampa yönlendirdi.
Şimdi de teslim olan DEAŞ'lıların ailelerini bu kampa götüren YPG/PKK, kampa girişte bazı aşağılayıcı prosedürler uyguluyor.
Aşağılayıcı uygulamalar
Örgüt, ilk olarak sivilleri fotoğraflıyor ve kimlik belgelerine el koyuyor. Başörtülü kadınların başlarını zorla açarak üstlerini arıyor ve soğuk havada onları bu şekilde saatlerce bekletiyor.
Hijyen şartları insani standartların altındaki lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, tarihi geçmiş ya da geçmek üzere olan yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hastalara bakılmaması kamptakilerin başlıca sorunları arasında yer alıyor.
Yaklaşık 100 çocuk, 10 kadın öldü
AA'nın bilgi aldığı kaynaklara göre, kampta şimdiye kadar, YPG/PKK zulmü ve olumsuz şartlardan ötürü yaklaşık 100 çocuk, 10 kadın ve bir yaşlı hayatını kaybetti.
Ölen çocuklardan 6'sı YPG/PKK'lıların dikkatsiz kullandıkları araçların altında ezilerek can verdi.
Hayatını kaybedenlerden 12'si mutfak tüpü patlaması sonucu yaşamını yitirdi.
YPG/PKK, Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor. Örgütün işgalindeki bölgelerde zorla silah altına alma, alıkoyma, tehcir, mülk ve arazilere el koyma, muhalif görüşteki sivil ve siyasileri kaçırma, okullarda militarist müfredat dayatma, azınlıklara yönelik şiddet gibi hak ihlalleri sık sık uluslararası kuruluşlar tarafından eleştiriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.