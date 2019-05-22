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Dünya

'Türkiye aleyhinde hiçbir eylem kabul edilemez'

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi Genel Sekreteri Ahmed Hariri, "Türkiye dost bir ülkedir ve onun aleyhindeki hiçbir eylem kabul edilemez." dedi.

Mahmut Geldi   | 22.05.2019
'Türkiye aleyhinde hiçbir eylem kabul edilemez'

Beyrut

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi Genel Sekreteri Ahmed el-Hariri, Türkiye aleyhinde hiçbir eylemi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Hariri, Müstakbel Hareketi'nden bir heyet ile Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ı makamında ziyaret ederek, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin konuları görüştü.

Ziyaret sonrası Müstakbel Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Hariri, "Türkiye dost bir ülkedir ve onun aleyhindeki hiçbir eylem kabul edilemez." dedi.

Türkiye aleyhinde eylem yapanların Lübnan devleti ve halkını temsil etmediklerini vurgulayan Hariri, Müstakbel Hareketi'nin Türkiye hükümeti ve halkıyla ilişkilerini sürekli olarak iyi tuttuğunun altını çizdi.

Başbakan Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi Genel Sekreteri, söz konusu ilişkilerin Lübnan ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda geliştirilmeye devam edileceğini kaydetti.

Büyükelçi Çakıl da bu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, Türkiye'nin Lübnan ve Müstakbel Hareketi'yle dostluklarını güçlendirmeye önem verdiğini ifade etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir grup Ermeni 24 Nisan'da düzenledikleri gösteriler sırasında Türk bayrağı yakmıştı. Bunun üzerine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve ülkedeki Türkmen toplumu, Beyrut'taki Mardinlileri temsil eden dernekler ile bazı siyasi yetkililer peş peşe kınama açıklamaları yapmıştı.

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