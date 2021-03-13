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Dünya

Türkçe dersi alan Belçikalılar İstiklal Marşı'nı okudu

Belçika'da yaşayan ve Türkçe dersi alan Belçikalıların, kabulünün 100. yılı dolayısıyla İstiklal Marşı'nın tamamını okuyarak hazırladıkları video beğeni topladı.

Ömer Tuğrul Çam   | 13.03.2021
Türkçe dersi alan Belçikalılar İstiklal Marşı'nı okudu

Brüksel

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve "İstiklal Marşı Yılı" vesilesiyle internet üzerinden "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy'un yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Belçika'da yaşayan Türkler katıldı.

Anma programında Belçika'da yaşayan ve Türkçe dersi alan bazı Belçikalıların İstiklal Marşı'nı okuduğu video gösterildi.

Quaregnon kentinde Türkçe öğretmenliği yapan Nicolas di Marco ve Türkiye ile bağı olan veya Türkiye sevgisi bulunan 9 öğrencisinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okumaları katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.

Büyükelçiliğin programında ayrıca Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince Türk öğrenciler arasında düzenlenen İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışmasında küçükler ve büyükler kategorisinde finale kalan öğrencilerin isimleri de açıklandı.

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