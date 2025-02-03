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Dünya

Belçika'nın yeni Başbakanı Bart De Wever oldu

Belçika'da yaklaşık 8 ay süren koalisyon görüşmelerinin ardından hükümet kuruldu ve sağ eğilimli Yeni Flaman İttifakının (N-VA) lideri Bart De Wever, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Selen Valente Rasquinho  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Belçika'nın yeni Başbakanı Bart De Wever oldu

Brüksel

9 Haziran 2024'te yapılan seçimlerden birinci parti çıkan Flaman milliyetçisi N-VA'nın lideri De Wever, 237 gün süren koalisyon müzakerelerinin ardından sağlanan uzlaşı sonucunda yeni başbakan oldu.

Mevcut Başbakan Alexander de Croo'dan görevi devralan De Wever, Kral Philippe'nin huzurunda yemin etti.

De Wever, bugün başkent Brüksel'de düzenlenecek gayriresmi Avrupa Birliği (AB) zirvesinde de ülkesini temsil edecek.

Koalisyonun diğer ortakları liberal Frankofon parti "MR", merkez eğilimli Frankofon "Les Engages", sosyalist Flaman "Vooruit" ile Hristiyan demokrat "CD&V" oldu.

De Wever hükümeti, henüz kurulmadan ülkenin bütçe açığı nedeniyle uygulayacağını açıkladığı kemer sıkma politikaları nedeniyle çok kez protesto edilmişti.

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