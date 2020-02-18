Türk ve Rus heyetlerin Moskova'daki İdlib görüşmeleri sona erdi
Türk ve Rus heyetlerin, Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmeler sona erdi.
Moskova
Türk ve Rus heyetlerin, Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yerel saat ile 10.00’da basına kapalı başlayan görüşmeler yaklaşık 2 saat sürdü.
Diplomatlar, askeri yetkililer ve istihbarat yetkililerinin katıldığı toplantının ardından Türk heyeti Moskova’dan ayrıldı.
Görüşmelerin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Türk ve Rus karma heyetleri dün İdlib konusunda Moskova’da görüşmeler yapmıştı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurgulamıştı.
Ayrıca görüşmede İdlib’de Soçi mutabakatı kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin engellenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edilmişti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.