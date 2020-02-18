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Dünya

HSBC 35 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiltere’nin en büyük bankası HSBC, 3 yıl içerisinde 35 bin çalışanın işten çıkarılmasının planlandığını duyurdu.

Gökhan Kurtaran   | 18.02.2020
HSBC 35 bin kişiyi işten çıkaracak

Londra

3 yıllık süreçte, planın uygulanması halinde bankanın küresel operasyonlarında toplam çalışan sayısı 235 binden 200 bine düşmüş olacak.

Bankadan 2019 yılına ilişkin faaliyet bilançosuna ilişkin yapılan açıklamada, HSBC’nin geçen yıl vergi öncesi karının yüzde 33,9 azalarak 13,35 milyar ABD dolarına gerilediği kaydedildi.

Açıklamada bankanın Avrupa operasyonlarında yatırım ve ticaret bankacılığı alanında toplam 7,3 milyar dolarlık borcun silindiği, bunun geçen yılın karındaki azalışta etkili olduğu belirtildi.

HSBC açıklamasında ayrıca koronavirüs salgınının, bankanın Asya’daki performansı üzerine baskı oluşturabileceği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ve Avrupa’da hedeflenen performansın altında seyreden operasyonlarda yaklaşık 4,5 milyar dolarlık maliyet kesintisine gidilmesine gidilmesinin planlandığı da belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan HSBC Üst Yöneticisi Noel Quinn ise gelecek 3 yıl içerisinde bankanın küresel operasyonlarında çalışanların sayısının yüzde 15 seviyesinde azaltılabileceğini söyledi.

Planın uygulanmasıyla bankanın küresel operasyonlarında toplam çalışan sayısı 235 binden 200 bine düşmüş olacak.

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