Dolar
18.81
Euro
20.56
Altın
1,915.22
ETH/USDT
1,653.30
BTC/USDT
23,539.00
BIST 100
4,919.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yapımı tamamlanan hükümet konağının açılış töreninde konuşuyor.
logo
Dünya

Türk sağlık ekibi Çad'da şifa dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Türkiye'den Çad’a giden sağlık ekibi, Çad vatandaşlarına ücretsiz sağlık hizmeti sundu.

Dildar Baykan Atalay   | 03.02.2023
Türk sağlık ekibi Çad'da şifa dağıttı

Ankara

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, Dost Eli Derneği ve Çad Sağlık Bakanlığı işbirliğinde "Sağlığa Dost Eli Projesi" kapsamında Türkiye'den Çad'a giden 12 kişilik sağlık ekibi, Encemine 8. Bölge Ndjari semtinde bulunan Nama Hastanesi'nde ücretsiz sağlık hizmeti verdi.

20-29 Ocak'ta sunulan sağlık hizmeti ile 78 cerrahi operasyon, 1535 diş tedavisi, 952 kişiye kulak, burun ve boğaz tedavisi gerçekleştirilirken 957 kişiye de genel sağlık taraması yapıldı.

2 bin 862 erkek çocuğu sünnet eden Türk sağlık ekibi, 8 günün sonunda yerel kurumlar ve Çad Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek ülkede yapılabilecek yeni sağlık projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasra'da 42 işçinin öldüğü maden ocağındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi
Milli Savunma Bakanı Akar, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta sadece tek parti zihniyetinin son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
Şehit yakınları ve gaziler için şubatta 12 milyon 324 bin lira ödeme yapıldı

Benzer haberler

Türk sağlık ekibi Çad'da şifa dağıttı

Türk sağlık ekibi Çad'da şifa dağıttı

TİKA'dan Bangladeş'teki Nazmiye Demirel Kliniğine tadilat ve donanım desteği

Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar üçüncü kez Beşiktaş'ta

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet