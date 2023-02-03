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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yapımı tamamlanan hükümet konağının açılış töreninde konuşuyor.
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Dünya

NATO'dan Rusya'ya Yeni START Anlaşması'na uyma çağrısı

NATO, Rusya'ya çağrıda bulunarak, ABD ile yaptığı kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'na (START) uymasını ve topraklarında denetimlere izin vermesini istedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 03.02.2023
NATO'dan Rusya'ya Yeni START Anlaşması'na uyma çağrısı

Brüksel

NATO'dan yapılan açıklamada, ABD ile Rusya arasındaki kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START) uluslararası istikrara katkı sağladığı belirtildi.

Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmediği kaydedilen açıklamada, "Rusya'ya topraklarında denetimleri kolaylaştırarak ve anlaşmanın uygulayıcısı olan İkili İstişare Komisyonu'na dönerek anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ABD'nin anlaşmaya uyduğu, Yeni START Anlaşması'nın tüm devletlerin milli güvenlik çıkarları içinde yer aldığı belirtildi.

Yeni START Antlaşması

ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmalarının (START 1 ve START 2) devamı olan Yeni START Antlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.

2010 yılında imzalanan Yeni START Antlaşması, Rusya ve ABD'nin konuşlandırdığı stratejik nükleer savaş başlıklarının sayısını maksimum 1550 ile sınırlandırıyor. Antlaşma ayrıca rampaların ve nükleer kapasiteli ağır bombardıman uçaklarının sayısını 800 ile sınırlandırıyor.

5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık antlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararını 29 Ocak 2021'de imzalamıştı. ABD Başkanı Joe Biden de anlaşmayı uzatma kararını 5 Şubat 2021'de bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu hafta Rusya'nın iki ülke arasındaki anlaşma kapsamında kendi topraklarındaki denetim faaliyetlerine izin vermediğini açıklamıştı.

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