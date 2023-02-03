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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yapımı tamamlanan hükümet konağının açılış töreninde konuşuyor.
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Dünya

Lavrov, Afrika'daki özgürleşme sürecinin Fransa'yı "gerdiğini" belirtti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika kıtasındaki ülkelerin dünya meselelerinde dayanışma göstermesi ve özgürleşme sürecini yürütmesinin Fransa'yı neo-sömürge nüfuz alanını daralttığı için gerdiğini söyledi.

Ali Cura   | 03.02.2023
Lavrov, Afrika'daki özgürleşme sürecinin Fransa'yı "gerdiğini" belirtti

Moskova

Lavrov, Birleşik Rusya Partisi'nin toplantısında yaptığı konuşmada uluslararası konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sömürgecilerin suçlarının zaman aşımının olmadığını belirten Lavrov, üstelik bunların sömürge iç güdülerinin de kaybolmadığına dikkati çekti.

Kolektif Batı'nın refahını büyük ölçüde gelişmekte olan ülkeleri yüzyıllarca süren soygun ve sömürü yoluyla elde ettiğini dile getiren Lavrov, Batı'nın ekonomilerini başkalarının pahasına sürdürerek küresel hakimiyetini korumaya çalıştığını kaydetti.

Lavrov, "Bu amaçla, Batı uluslararası ilişkilerin demokratikleşme sürecini yavaşlatmaya devam ediyor. Bu amaçla dünya çoğunluğuna agresif şekilde neo-sömürgeci Amerikan merkezli bir düzen dayatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Fransa Mayotte, İngiltere Chagos Takımadalarını BM kararına rağmen elinde tutuyor"

Afrika ile ilgili politikalara da değinen Lavrov, Rusya'nın Afrikalı meslektaşlarının haklı taleplerini desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Rusya'nın gelişmekte olan ülkelerin dekolonizasyon sürecini tamamlama ihtiyacı hakkında onlarla dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Lavrov, “Örneğin, Fransa, Komorlar’dan ayrılmış Mayotte Adası üzerindeki kontrolü ve egemenliğini hala elinde tutuyor. Bunu, Paris'in adayı Komorlar'a iade etmesi çağrısı yapan Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun (BMGK) kararlarına rağmen yapıyor. Aynı şekilde Londra'nın Mauritius'tan aldığı Chagos Takımadaları için de geçerli." dedi.

Afrika'nın dünya meselelerindeki dayanışmasına dikkati çeken Lavrov, kıta ülkelerinin kapsamlı özgürleşme sürecini memnuniyetle karşıladıklarını anlattı. Lavrov, "Bu, Fransa'nın Orta ve Batı Afrika'daki neo-sömürge nüfuz alanının sürekli daralmasına neden oluyor. Bu da Paris’te oldukça gergin tepkiye neden oluyor." ifadesini kullandı.

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