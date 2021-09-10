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Türk Konseyi ekonomiden sorumlu bakanları Bakü'de bir araya geldi

Toplantıda, "Çeşitli Ekonomik Bölgeler Arasında Bilgi ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Ruslan Rehimov   | 10.09.2021
Türk Konseyi ekonomiden sorumlu bakanları Bakü'de bir araya geldi Fotoğraf: Resul Rehimov - Anadolu Ajansı

Bakü

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) Bakü'de düzenlenen Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 10. Toplantısında "Çeşitli Ekonomik Bölgeler Arasında Bilgi ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Akıbek Caparov, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakıt Sultanov, Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Aziz Voitov ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Devlet Sekreteri Peter Sztaray katıldı. Toplantıda Türkiye'yi Ticaret Bakanı Mehmet Muş temsil etti.

Toplantıda, Türk Yatırım Fonunun "Fizibilite Çalışması" ve "Kuruluş Anlaşması", Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (TCCI) hukuki statüsü ve diğer faaliyetleri, Türk Konseyi bölgesinde ticaret ve yatırım rejimlerinin daha fazla serbestleştirilmesi için ek mekanizmalar ve üye devletlerde Türk Ticaret Evi'nin kurulması gibi gündem maddeleri müzakere edildi.

Üzerinde çalışmaların sürdüğü ticaretin kolaylaştırılması belgesinin tamamlanmasının da görüşüldüğü toplantıda, yatırımlar ve hizmetler alanında serbest ticaret anlaşması ile e-ticaret protokolünün hazırlanması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakanlar ayrıca Macaristan (Budapeşte) ve Kırgızistan'da (Bişkek) gelecek dönemde düzenlenmesi planlanan İş ve Yatırım Forumlarının organizasyonu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının ardından bakanlar, Çeşitli Ekonomik Bölgeler Arasında Bilgi ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı'na imza attı.

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