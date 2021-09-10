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Dünya

Fas’ın muhtemel yeni Başbakanı Aziz Ahnuş kimdir?

Fas’ta 8 Eylül’de yapılan genel seçimlerde partisi 102 sandalye kazanan Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) Genel Sekreteri Aziz Ahnuş’un ülkenin yeni başbakanı olması bekleniyor.

Ebu Bekir Aşkın   | 10.09.2021
Fas’ın muhtemel yeni Başbakanı Aziz Ahnuş kimdir?

Rabat

1961 yılında Fas’ın güney kısmında yer alan Tefravut kentinde dünyaya gelen Ahnuş, eğitim için gittiği Kanada’da Sherbrooke Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'ni bitirerek 1986 yılında ülkesine döndü.

Ahnuş, Fas’a gelmesinin ardından ailesine ait olan ve ülkede petrol ve doğal gaz alanında faaliyet gösteren "AKWA Group Şirketi"nde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaya başladı.

2003-2007 yılları arasında Fas’ın Sus Massa Dara bölge valiliği görevini üstlenen Ahnuş, Fas Bankası'nda da yönetim kademesinde çeşitli görevlerde bulundu.

İlk kez 2007-2011 yılları arasında Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanlığı görevini üstlenen Ahnuş, Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) önderliğinde kurulan son koalisyon hükümetinde de (2016-2021) bu görevini devam ettirdi.

Fas Kralı 6’ncı Muhammed ile arkadaş olduğu bilinen Ahnuş’un, Krallığa bağlı çevre koruma ve toplumsal sorunların çözümü üzerine faaliyet gösteren birçok kuruma üyeliğinin bulunduğu belirtiliyor.

Aziz Ahnuş önderliğindeki RNI, 2016 genel seçimlerinde 37 milletvekili çıkararak kurulan koalisyon hükümetinin büyük ortaklarından oldu.

Ahnuş’u siyasi arenada en çok zorlayan olay 2018'deki protestolardı

Ahnuş’un siyasi hayatındaki en büyük zorluğu Nisan 2018'de sosyal medyada başlayan ve kendisinin de birine sahip olduğu ülkenin en büyük üç akaryakıt şirketinin "fahiş fiyatlarla satış yaptıkları" gerekçesiyle protesto edilmesiydi.

O dönem akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesi üzerine başlayan tartışmalar uzun süre ülke gündemini meşgul etmişti.

Ahnuş’un liderlik yaptığı RNI ülkede "seçkinlerin partisi" olarak biliniyor

RNI, ülkenin eski Kralı olan 2’nci Hasan’ın damadı Ahmet Asman tarafından 1978 yılında kuruldu.

Kadrolarının çoğu iş insanları ve ülkenin idari kademelerinde görev yapan kişilerden oluşan RNI, ülkede "seçkinlerin partisi" olarak nitelendiriliyor.

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