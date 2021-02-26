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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulunacak
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Dünya

Türk Konseyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Şerife Çetin   | 26.02.2021
Türk Konseyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Ankara

Türk Konseyi ülkeleri ve şahsı adına bir mesaj yayımlayan Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti, zatıalinizin dirayetli liderliği ve sağduyulu devlet adamı vasıflarıyla beslenerek, önemli sosyoekonomik ve bilimsel gelişmeler, kapsamlı ilerleme ve atılımlar kaydederek, dünya çapında bir güç merkezi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Amreyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'deki ilgili kurum ve kuruluşlarının Türk Konseyi çerçevesinde dostluk ve kardeşlik temellerine dayalı çok taraflı ilişkilerin gelişmesinde ve derinleşmesinde önemli rol oynadığına işaret etti.

Genel Sekreter Amreyev, "Türk Konseyi ve şahsım adına, zatıalinizi bir kez daha doğum gününüz vesilesiyle kutlar, sağlık, mutluluk ve gelecekteki tüm çalışmalarınızda başarılar diler, bu vesileyle kardeş Türkiye halkına barış ve refah dolu bir gelecek temenni ederim." mesajını verdi.



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