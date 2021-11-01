Türk Konseyi bünyesinde Başsavcılar Şurası oluşturuldu
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üye ülkelerin başsavcılarının ilk toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın ilk toplantısına video mesaj gönderdi
Bakü
Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Kırgızistan Başsavcısı Kurmankul Zuluşev, Özbekistan Başsavcısı Niqmatilla Yuldoşev, Kazakistan Başsavcı Yardımcısı Berik Asılov ve Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Mirvohid Azimov katıldı. Toplantıya Türkiye'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin iştirak etti.
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği video mesaj gösterildi, Azerbaycan Başsavcısı Aliyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in mesajını okudu.
Toplantı sonrasında Türk Konseyi bünyesinde Başsavcılar Şurasının kuruluş belgesi imzalandı. Belgeye Türkiye adına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin imza attı.
Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk Konseyi'nin birçok alanda iş birliği gerçekleştirdiğini, bunun yargı alanının olmamasının büyük eksiklik olacağını kaydetti.
Başsavcılıkların yargının önemli bir kısmını oluşturduğunu belirten Şahin, "Biz bu oluşumu kurmakla Türk Konseyi'nin daha güçlü hale gelmesinin önünü açmış oluyoruz. Artık yargı ayağı oluşturulmuş oldu. Bundan sonra diğer alanlarda da iş birliğini geliştirerek Türk Konseyi dünyada söz sahibi kuruluşlardan biri haline gelecektir." dedi.
Karabağ savaşında Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılardan da bahseden Şahin, "Azerbaycan Uluslararası Mahkemeye dava da açtı bu konuda. Azerbaycan'ın kazanacağına inanıyorum. Türkiye olarak da biz bu konuda Azerbaycan'a her türlü desteği, yardımı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın ilk toplantısına gönderdiği video mesajında, Türk Konseyi'nin yeni katılımlarla gücünü artırdığını belirterek Konsey'in bölgesel bir iş birliği formatından çıkıp uluslararası bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.
Türk Konseyi ile iş birliği yapmak ve Konsey'e gözlemci olmak isteğini dile getiren ülkelerin sayısının günden güne çoğaldığına dikkati çeken Erdoğan, "Ülkelerimiz bir taraftan çok uluslu platformlarda vatandaşlarının hak ve çıkarlarını savunurken diğer taftan da Türk dünyasını bir araya getiren yegane teşkilat olan Türk Keneşi de dayanışmasını güçlendiriyor. Özellikle son yıllarda şahit olduğumuz hadiseler ticaretten ulaşıma, savunmadan sağlığa kadar her alanda yeni iş birliği yollarını geliştirmemizin bizim için bir ihtiyaçtan öte zorunluluk oluğunu göstermiştir." diye konuştu.
Kısa süre önce İstanbul'da yetkin isimlerin katılımıyla Türk Konseyi Medya Forumu'nun düzenlendiğini hatırlatan Erdoğan, "Forum kapsamında yapılan tartışmalarla iletişim meselesinde güçlü ve zayıf yanlarımızı tespit etme imkanı bulduk. Ülkelerimizi hedef alan dezenformasyon ile mücadelede ilgili birimlerimizin etkinliğini artıracak kritik kararlar aldık." dedi.
Medya Forumu'nun hemen akabinde bugün de Bakü'de Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın hayata geçirilmesinin haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Terörizm, düzensiz göç, sınır aşan suçlar gibi bizi ve vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen tehditlerin arttığı bir dönemde yargı organlarımızın yeni diyalog zeminlerini oluşturmalarına büyük önem veriyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız arasındaki tecrübe ve bilgi paylaşımını artıracak, iletişimi ve iş birliğinin çok daha etkin hale getirecek bu tarihi adımın bizi hedeflerimize daha da yaklaştıracağına inanıyoruz. Bu düşüncelerle Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın hayırlı olmasını diliyor, Türk dünyasındaki kardeşlerime mutluluk, refah ve esenlik temenni ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.