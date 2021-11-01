Dolar
9.52
Euro
11.03
Altın
1,787.22
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,532.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İskoçya'nın Glasgow kentinde 26'ncı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Liderler Zirvesi düzenleniyor. Katılımcılar salona giriş yapıyor.
logo
Dünya

Tayland Kovid-19 aşısı olan turistlere kapılarını yeniden açtı

Tayland, 18 ay süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ardından, 60'tan fazla ülkenin vatandaşlarına kapılarını yeniden açtığını duyurdu.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 01.11.2021
Tayland Kovid-19 aşısı olan turistlere kapılarını yeniden açtı

Ankara

BBC'nin haberine göre Taylandlı yetkililer, 60'tan fazla düşük riskli ülkeden gelen aşılı turistlerin otel karantinasından muaf tutulacağını belirtti.

Ülkenin, Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı ve Phuket dış hatlar terminalinde bugünden itibaren ilk ziyaretçilerine kapılarını açtığı bildirildi.

Bugün ülkeye giriş yapacak turist sayısının 30 bini bulması bekleniyor.

Ülkede nüfusun sadece 42'sinin iki doz aşılı olduğu belirtilirken, 2022'de ülkeye gelecek turist sayısının 15 milyona ulaşacağı ve 30 milyar dolardan fazla gelir elde edileceği tahmin ediliyor.

Son 24 saatte 8 bin 165 yeni Kovid-19 vakası kaydedilen, 55 kişinin virüse bağlı hayatını kaybettiği Tayland'da toplam vaka sayısı 1 milyon 920 bin 189'a, toplam can kaybı ise 19 bin 260'a yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı
Avustralya Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açtı
Sağlık Bakanı Koca: Okulların kapanması ihtimali Bilim Kurulunun gündeminde yok
Türkiye'de 23 bin 948 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 745 bin 670'e çıktı

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı

Tayland Kovid-19 aşısı olan turistlere kapılarını yeniden açtı

Avustralya Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açtı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 745 bin 670'e çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 745 bin 670'e çıktı
Rusya’da günlük Kovid-19 vakaları son bir aydır yükseliyor

Rusya’da günlük Kovid-19 vakaları son bir aydır yükseliyor
Şanlıurfa'da Kovid-19'a yakalanan hastalar aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Şanlıurfa'da Kovid-19'a yakalanan hastalar aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor