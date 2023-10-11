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Dünya

Türk Kızılaydan 2 bin 250 Heratlı depremzede aileye gıda yardımı

Türk Kızılay, Afganistan'ın Herat vilayetinde depremin ağır hasara yol açtığı köylerde 2 bin 250 depremzede aileye gıda yardımında bulundu.

Bilal Güler  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Türk Kızılaydan 2 bin 250 Heratlı depremzede aileye gıda yardımı

Kabil

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, depremzedelere yönelik planlanan insani yardımlar kapsamında 10 binden fazla mağdur aileye ulaşılacağı kaydedildi.

Açıklamada, bölgeye gönderilen ilk yardımlar kapsamında 2 bin 250 aileye bir ay yetecek kadar gıda malzemelerini içeren kolilerin dağıtıldığı aktarıldı.

Söz konusu yardımlar kapsamında her aileye 50 kilogram un, 10 kilogram pirinç, 5 kilogram şeker, 5 litre sıvı yağı ile çay, bisküvi, salça, tuz gibi çeşitli gıda malzemelerinin temin edildiği belirtildi.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Farid Ahmed Ziya, AA muhabirine, zor zamanlarında Afgan halkının yanında olduklarını belirterek, bundan sonra da yardımların süreceğini söyledi.

Herat'taki deprem bölgesinde kalıcı projeler gerçekleştireceklerini aktaran Ziya, şunları kaydetti:

"Depremin ilk anından itibaren harekete geçen ekiplerimiz bölgeye hızlıca ulaşmış ve hemen ihtiyaç tespiti yapmıştır. Bölgedeki depremzede ailelerin ihtiyaçlarını tespit ettik ve kısa süre içerisinde bu ihtiyaçları gidermeye yönelik yeni adımları atacağız."

2 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler yaşanmıştı.

İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri kısa süre içerisinde 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.

Herat vilayetinde bu sabah saatlerinde de yine 6,3 ve 5 büyüklüklerinde depremler meydana gelmişti.

Taliban geçici hükümeti depremde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin de yaralandığını açıklamıştı.

Söz konusu depremlerin ardından bölgede halen artçı depremler yaşanıyor. Bölge halkı artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeye korkuyor.

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