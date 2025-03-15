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Dünya, Ramazan 2025

Türk Kızılay, Şam’da 1000 yetime iftar verdi

Türk Kızılay, Suriye’nin başkenti Şam’da 1000 yetim çocuk için iftar programı düzenledi.

Muhammed Karabacak, Eşref Musa  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Türk Kızılay, Şam’da 1000 yetime iftar verdi Fotoğraf: Bekir Kasım/AA

Şam

Türk Kızılay Suriye Delegasyon Başkanı Ferhat Sürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Yetimler Günü kapsamında Şam’ın Neşşabiyye bölgesinde 1000 yetim çocuğa iftar verildiğini söyledi.

Sürmeli, Ramazanın ilk gününde "Kalbimiz bir, soframız bir" şiarıyla iftar programları başlattıklarını ve bu kapsamda Şam, Lazkiye, Humus ve Halep’te de iftar verdiklerini ifade etti.

Ramazan ayının son gününe kadar ihtiyaç sahibi aileler için iftar programlarının devam edeceğini vurgulayan Sürmeli, yardımların süreceğini belirtti.

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