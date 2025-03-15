Dolar
36.53
Euro
39.74
Altın
2,984.87
ETH/USDT
1,931.90
BTC/USDT
84,224.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İHH, Humus'ta her gün 1500 kişiye iftar veriyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Humus ilindeki Halid bin Velid Camii avlusunda her gün 1500 kişiye iftar veriyor.

Ahmet Karaahmet, Muhammed Karabacak  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
İHH, Humus'ta her gün 1500 kişiye iftar veriyor

Şam

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 yılı ramazan faaliyetleri kapsamında Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine yönelik "Ramazan Kardeşliğe Çağrı" kampanyasını başlattıklarını belirtti.

Humus'ta mobil aşevi kurduklarını dile getiren Tosun, burada her gün 1500 kişiye iftar hazırlayıp dağıttıklarını söyledi.

Tosun, ayrıca Halep, Hama, Şam, Lazkiye ve İdlib'de de her gün yaklaşık 5 bin kişiye iftar ulaştırdıklarını aktardı.

Mobil aşevinin ramazan ayı boyunca farklı şehirlerde hizmet vereceğini belirten Tosun, Humus'tan sonra Şam'a, ardından Halep'e geçileceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilin sağlık müdürüyle İstanbul'da buluştu
Bakan Uraloğlu: Hattımızı 2025 yılı sonunda hizmete açmayı hedefliyoruz
Bakırköy'de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmalarına başlandı
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Azerbaycan Anıtı'nda şehitler için anma etkinliği düzenlendi
Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular yeşil alanlarda iftar yaptı

Benzer haberler

Gazze’de yıkıntılar arasında toplu iftar

Gazze’de yıkıntılar arasında toplu iftar

Bakan Uraloğlu: Hattımızı 2025 yılı sonunda hizmete açmayı hedefliyoruz

İHH, Humus'ta her gün 1500 kişiye iftar veriyor

Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular yeşil alanlarda iftar yaptı

Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular yeşil alanlarda iftar yaptı
İstanbul'da hafta sonu akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da hafta sonu akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı inşallah çocuklarımızın da yüzyılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı inşallah çocuklarımızın da yüzyılı olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet