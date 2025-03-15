İHH, Humus'ta her gün 1500 kişiye iftar veriyor
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Humus ilindeki Halid bin Velid Camii avlusunda her gün 1500 kişiye iftar veriyor.
Şam
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 yılı ramazan faaliyetleri kapsamında Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine yönelik "Ramazan Kardeşliğe Çağrı" kampanyasını başlattıklarını belirtti.
Humus'ta mobil aşevi kurduklarını dile getiren Tosun, burada her gün 1500 kişiye iftar hazırlayıp dağıttıklarını söyledi.
Tosun, ayrıca Halep, Hama, Şam, Lazkiye ve İdlib'de de her gün yaklaşık 5 bin kişiye iftar ulaştırdıklarını aktardı.
Mobil aşevinin ramazan ayı boyunca farklı şehirlerde hizmet vereceğini belirten Tosun, Humus'tan sonra Şam'a, ardından Halep'e geçileceğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.